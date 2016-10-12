Пять стран Европы во власти России

14.10.2016 (09:58)

Россия у руля в правительствах Болгарии, Венгрии, Латвии, Сербии и Словакии

Пять стран Европы оказались во власти Кремля. Россия оказалась у руля в правительствах Болгарии, Венгрии, Латвии, Сербии и Словакии.

Как пишет Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне, Москве симпатичны политики, которые стремились доминировать над энергетическими рынками и другими отраслями экономики, которые подрывают меры по борьбе с коррупцией в попытке получить власть.

«В некоторых странах влияние России стало настолько распространенным, что оно бросило вызов национальной стабильности, а также западной ориентации стран и евроатлантической стабильности» — говорится в докладе 16-месячного исследования.

Россия развернула кампанию тайных экономических и политических мер для манипулирования в пяти странах Центральной и Восточной Европы, дискредитирует либерально-демократическую модель Запада и хочет взорвать трансатлантические связи.

Москве симпатичны политики, которые стремятся доминировать над энергетическими рынками и другими отраслями экономики, которые подрывают меры по борьбе с коррупцией в попытке получить власть в правительствах Болгарии, Венгрии, Латвии, Сербии и Словакии.

"В некоторых странах влияние России стало настолько распространенным, что оно бросило вызов национальной стабильности, а также западной ориентации стран и евроатлантической стабильности", - говорится в докладе 16-месячного исследования Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне и в Софии, болгарском центре изучения демократии.

Добавим, что исследование совпало с попытками РФ вмешайся в президентские выборы в США с помощью кибератак и появлению писем кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Она заявила, что Кремль пытается помочь кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу выиграть выборы в Белый дом. Правительство США официально обвинило Россию в хакерстве.

Президент России Владимир Путин отверг обвинения во вмешательстве в выборы. Добавим, что должностные лица и бывшие сотрудники Госдепа США согласны с выводами об участии России в Восточной Европе. "Путин хочет подорвать не только доверие к НАТО и ЕС, но и весь демократический фундамент обоих институтов", - сказал американский чиновник.

Чиновник, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Белый дом приказал чиновникам публично не обсуждать враждебную деятельность России. Эти меры, по его словам, включают в себя взяточничество, пропаганду, дезинформацию, "случайные" убийства критиков Кремля у себя дома или за границей.

Действия России в отношении расширения своего влияния в Центральной и Восточной Европе являются самыми разными: они варьируются от контракта на 12,2 млрд евро на строительство двух новых ядерных реакторов в Венгрии, которые будет сооружать РФ на "туманных" и до культивирования пророссийских бизнесменов, которые получают политические должности, а потом защищают интересы Москвы.

Например, в Болгарии экономическое присутствие России настолько сильное, что составляет в среднем 22 процента ВВП в период с 2005 по 2014 год. В исследовании предлагаются и пути борьбы с РФ. Они включают в себя больше внимания к незаконным финансовым потокам и модернизацию программ помощи США. Заметим, что это не единственное исследование в этом году, которое было посвящено влиянию России в регионе.

"Россия открыла новый политический фронт в Европе, поддерживая крайне правых против либерального Европейского Союза", заявил в феврале Центр исторического анализа и исследования конфликтов британской исследовательской группы. Правительства Венгрии и Греции открыто симпатизируют Путину. Результатом этих симпатий является то, что существенная "пятая колонна" в Западной и Центральной Европе ослабляет ответ на российскую агрессию.

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