Фригидная распутница: чего от тебя ждут мужчины

14.10.2016 (14:38)

Женщина должна выглядеть так, чтобы возбуждать мужчин

Тебе кажется, что у нас в заголовке ошибка и распутница никак не может быть фригидной? Нет, ты все поняла верно: мужчины ждут от тебя невозможного.

Будь секси, детка!

Первое, чего ждут от барышни, достигшей возраста сексуального согласия — сексапильности. Женщина должна выглядеть так, чтобы возбуждать мужчин. Тренды меняются, но основной посыл остается неизменным: женщина должна вызывать желание одним своим видом. Когда-то ради этой цели женщины калечили себя, затягивая корсеты,сегодня они проводят минимум 6 часов в неделю в спортзале, качая ягодицы. В каждом сетевом паблике, даже не имеющим никакого отношения к спорту, можно найти фотографию девушки в трусах и со штангой, подпись к которой гласит: «Спортивные девушки восхитительны». Мы, разумеется, с этим согласны: восхитительны. Но полуголая попа тут причем?

И, к сожалению, через призму сексуальной привлекательности рассматривается любое твое действие. Спорт? Молодец, слепишь себе невероятно красивое тело, которое нравится мужчинам. Дополнительное образование? Умница, интеллектуалки невероятно сексуальны! Новые туфли? О, твои ноги в них такие длинные, это так соблазнительно! Единственная возможность хоть ненадолго отдохнуть от этой повинности — беременность. Но после родов нужно как можно скорее прийти в форму. Как в какую? В сексуальную, разумеется!

Но при этом будь неприступной

Спрашивается, ради чего тебе нужно 24 часа в сутки 7 дней в неделю излучать сексуальность? Ни за что не догадаешься! Чтобы отталкивать мужчин. Чтобы быть неприступной и запереться в метафорической башне, не забыв выкопать вокруг нее ров с крокодилами. И всякий мужчина, которого ты привлекла (а привлекать ты должна всех,напоминаем), должен получить отпор. Ты не такая. Знаешь, почему? Потому что ты женщина. Женщины, по мнению многих, вообще никогда не хотят секса и занимаются им только по трем причинам: чтобы зачать ребенка, чтобы порадовать любимого мужчину или чтобы от мужчины — неважно, любимого или нет — что-нибудь получить. Подарок,например. Или предложение руки и сердца. А просто секс тебе не нужен совершенно. Якобы. При этом быть сексуальной, привлекать мужчин и вызывать желание ты, конечно же,очень хочешь. Тебе это нравится. А если вдруг нет, то ты какая-то дефективная женщина. И если в процессе некоторым (!) женщинам иногда (!) удается получить удовольствие,то предвкушать это самое удовольствие и уж тем более открыто его желать ты не можешь. Ну вот не дано тебе. Ты же женщина.

И если тебе кажется, что эти два пункта друг другу противоречат, ты совершенно права. Но ведь дело в том, что этих пунктов вовсе не два.

Умей все, детка!

Ведь от сексуальной внешне, но якобы неприступной женщины требуется быть настоящим асом в постели. Черный пояс по минету — это обязательный минимум, а вообще хорошо бы еще владеть вагинальными мышцами увереннее, чем правой рукой, «Камасутру» следует помнить наизусть, как таблицу умножения, ну и разнообразные экзотические практики типа тантры тоже неплохо бы знать и уметь. Еще было бы неплохо регулярно посещать сексуальные тренинги. Именно тебе, женщине, которая якобы не может хотеть секса. А мужчинам, которые якобы хотят секса всегда и «только об одном и думают» ничего посещать не нужно. Во всяком случае, мы знаем только одного мужчину, который посетил секс-тренинг, но его туда привела жена. Прямо за ручку, да. А в целом считается, что думать о разнообразии в постели должна именно ты. Ты, которая, как мы помним, якобы никогда не хочет секса и хотеть не может.

И вот еще что: неплохо было бы, если бы ты умела получать оргазм от чего угодно. От минета. От анального секса. От спонтанного секса, которого ты не очень-то и хотела. От чего именно — вопрос не принципиальный, самое главное — успеть до того, как кончит мужчина. А если ты вдруг так не умеешь, то любовница из тебя, прямо скажем, так себе.

Но при этом не имей никакого опыта

Но как же научиться сексуальным практикам, если секс тебе, как выяснилось выше,не только не нужен, но даже противен? Может быть, стоит героически преодолевать себя ради великой цели? О, нет. Даже не думай! У тебя не должно быть большого сексуального опыта. Хранить невинность, пожалуй, лишнее, современные мужчины побаиваются девственниц, но вот иметь больше двух половых партнеров крайне нежелательно. Тебе позволено допустить к телу «первую любовь» и «того подлеца», который тебя коварно соблазнил (а ты не хотела, нет, ты же не такая!), ну и на этом все, собственно. А как ты при столь скромном опыте научишься всему тому, о чем мы говорили выше, никто понятия не имеет. Как-нибудь. Купи себе гимнастического козла, фаллоимитатор и тренируйся на них, что ли. А с мужчинами лучше быть фригидной. Чтобы те, кто все же сумел преодолеть твою неприступность, сами сбежали в ужасе, осознав, насколько же ты холодна. Искусству получать оргазм по щелчку тоже как-нибудь научись без партнеров. Нет,мы не знаем, как. И никто не знает. Но мужчины почему-то ждут от тебя именно этого.

Что ты будешь сексапильной, но неприступной горячей фригидной девочкой.

Ну, ты ведь понимаешь, что раньше каждый мужчина имел дело исключительно с сексапильными, но неприступными горячими фригидными девочками. То есть нет,разумеется. Раньше он имел дело с нормальными женщинами, которые прикидывались сексапильными, но неприступными горячими фригидными девочками — ведь все вокруг ждали от них именно этого. Иногда проще отдаться, чем объяснить, что не так. Потому что нужно не просто объяснить, а выбить из чужих голов все эти замшелые стереотипы о женской сексуальности. Будем честными, получить черный пояс по минету гораздо проще. Язык не так устанет.

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