"Переобувка" авто в зимние шины обойдется недешево

16.10.2016 (09:06)

Пришла пора "переобуть" свое авто

В октябре украинские автомобилисты уже должны задумываться о подготовке своих машин к предстоящим морозам. Но как всегда, переобуваются в первую очередь водители, не желающие стоять в длинных очередях, когда выпадает первый снег, или те, кто стер летнюю резину "до нуля".

"Переобувка" комплекта шин (4 шт.) обходится автолюбителям в среднем 200 – 250 грн на небольшие диаметры (13 и 14 радиус) и 250 – 350 грн — для колес побольше (15 – 17 диаметры). Эта стоимость колеблется в зависимости от места расположения шиномонтажа и его статуса. Что касается самих шин, то если смотреть в валюте — они подешевели на 5 – 10%. В гривне цена, конечно, выросла.

Стоимость услуг шиномонтажа выросла на 35 – 50% в сравнении с прошлым годом — это связано с повышением стоимости расходных материалов и оплаты труда работников. Стоимость же автомобильных шин повысилась примерно на 10 – 15% — из-за повышения курса иностранных валют. Также на стоимости не могла не сказаться и подорожавшая электроэнергия, и аренда земли.

Из-за подорожавших шин, клиенты чаще начали интересоваться подержанной резиной. Б/у покрышка обойдется примерно в 18 евро за колесо. Тут бренд особо не важен, больше играет роль остаток протектора.

В основном владельцы авто ищут б/у шины, но мы стараемся переубедить их в покупке новых, так как разница между б/у и новыми бюджетными, не существенна.

Если брать ходовые новые колеса, то стоимость зимних покрышек среднего уровня качества, например, размера 195/65 R15 будет стоить на сегодняшний день от 950 до 1250 грн за покрышку. Стоимость же б/у колес будет меньше стоимости аналогичного нового на 35 – 65% в зависимости от его состояния.

Автомобилистам не стоит ждать до последнего и подготовить свои железных "коней" не только в целях безопасности — не стоит забывать, что многие страховые компании в своих договорах определяют сроки, до которых водителям нужно провести все необходимые манипуляции со своими автомобилями. Иначе, в случае ДТП можно остаться без страховых выплат. При этом, каждая компания в праве составляет собственные договора и прописать в них свои сроки, согласно которым, украинские автомобилисты должны подготовить свои авто к холодам.

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