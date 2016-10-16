Женщины не признаются, но им нравится именно такой секс

17.10.2016 (06:26)

Может, конечно, не всем, но большинство не признается, но любит…

Может, конечно, не всем, но большинство не признается, но любит…

Жесткий секс

Женщина может все держать под своим контролем вне спальни, но ей нравится, когда мужчина адекватно агрессивен и жёсток с ней в постели. Она хочет чувствовать доминирование, что ее держат под контролем, отчего она еще больше возбуждается и заводится. Связать, отшлепать, бросить на кровать, кусать…да, ей это нравится! Удивите ее, пристегнув наручниками к кровати, и сделайте то, чего она никогда не испытывала.

Чувственный секс

Это полная противоположность жесткому сексу, но эффект тот же. Сделайте ей горячую ванну, подайте бокал шампанского, разбросайте лепестки роз от ванны к кровати. Пусть это кажется немного заезженно, но поверьте, ей это понравится. Достаньте массажное масло и сделайте ей массаж всего тела. Чувственная прелюдия — лучший путь к женскому оргазму.

Спонтанный секс

Ничто не заводит так сильно, как спонтанность в сексе, что-то вне обычной рутины. Завалите ее прямо на кухонном столе сразу после обеда или ужина — это будет для нее отличным сюрпризом. Покажите ей, что не можете сдержать свою страсть получить ее здесь и сейчас, и вы сведете ее с ума! Найдите в вашем доме новые места, которые у вас еще не связаны с сексом, и исправьте это!

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