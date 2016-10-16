В МВС рассказали об резонансных изменениях в закон о полиции

18.10.2016 (10:46)

Запрет покидать авто, сутки админареста и свидетели

Национальная полиция подготовила пакет законов, предназначенных для реформирования ведомства с целью совершенствования работы полицейского

Об этом начальник правового департамента Нацполиции Владимир Жиденко заявил в понедельник в ходе "круглого стола" в Киеве на тему законодательных инициатив реформирования полиции, сообщает "Интерфакс-Украина".

В частности, в данном пакете содержится пункт о запрете водителю и пассажирам выходить из автомобиля при остановке полицейским.

По словам Жиденко, это предлагается для безопасности водителя, пассажира автомобиля и самого полицейского.

Также изменениями предлагается усиление наказания за побег с места ДТП. По его словам, планируется расширение санкций вплоть до лишения права управления транспортным средством.

Кроме того, подчеркнул Жиденко, планируется увеличение длительности административного ареста за определенные правонарушения с трех часов до 24-х. В частности, речь идет об админнарушениях, совершенных в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Еще полиция планирует усовершенствовать систему временного задержания транспортного средства. В настоящее время эта норма размыта.

"Это делается для того, чтобы гражданин знал, что если он поставил машину в том или ином месте, то транспортное средство может быть эвакуировано на штрафплощадку", – объяснил Жиденко.

Одним из самых важных моментов он назвал намерение сделать необязательным присутствие двух свидетелей при освидетельствовании человека на опьянение. По его словам, это делается для того, чтобы полицейскому, к примеру, не приходилось искать ночью двух свидетелей, которые бы подтвердили состояние опьянения задержанного.

Также планируется усовершенствовать процедуру предоставления полицейскому документов для осмотра.

"Для того, чтобы четко было установлено, что должен сделать водитель транспортного средства, это приписывается и совершенствуется", – сказал он.

Что касается непосредственно закона о Национальной полиции, то в него планируется внести точечные изменения. В частности, предполагается ввести обязанность полицейского вне зависимости от должности, местонахождения и времени суток осуществлять все возможные мероприятия по защите граждан от противоправных посягательств – так называемый принцип беспрерывности работы полицейского.

Также, по словам начальника департамента, более детально прописываются обязанности полицейского при предъявлении удостоверения, вводится система идентификации защитного снаряжения, которое используется полицейскими подразделениями особого назначения. Кроме того, предлагается усовершенствовать систему применения полицейскими спецсредств.

Помимо этого, предлагается нормировать порядок и сроки хранения видеозаписей с полицейских камер.

"Много было фейковых сообщений о том, что якобы полиция хочет запретить снимать полицейских своими камерами. Вводится четкая норма о том, что любое лицо может проводить фото- и видеосъемку полицейского при выполнении им служебных обязанностей, если это не создает препятствий для осуществления им правоохранительной деятельности", – рассказал Жиденко.

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