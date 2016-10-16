Шеф-повар Белого дома раскрыл секрет последнего ужина Барака Обамы (ФОТО)

18.10.2016 (20:15)

Меню торжественного мероприятия поделился шеф-повар Марио Батали

Сладкий картофель с шалфеем, стейки с броколи, теплый салат из сквоша (популярный овощ в Америке, нечто среднее между кабачком и тыквой), яблочная кростата (пирог из песочного теста) и сорбет из пахты (обезжиренные сливки) – такие блюда будут подавать во время последнего официального ужина Барака Обамы в качестве президента США.

Меню торжественного мероприятия, которое состоится 18 октября в Белом доме, поделился известный ресторатор и шеф-повар Марио Батали.

Отмечается, что во вторник у американского президента запланирован ужин с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

По словам Батали, эмоционально он готовился к приготовлению этой трапезы всю жизнь, однако с точки зрения логистики проект находился в процессе становления около двух месяцев.

При этом повар отметил, что он был не столько озабочен приготовлением ужина для Барака и Мишель Обамы, сколько для Маттео Ренци и его жены Агнес Ландини.

Как известно, выборы нового президента США состоятся 8 ноября 2016 года.



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