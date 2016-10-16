Опубликовано фото охранника "Моторолы", который погиб с ним во время взрыва в лифте (ФОТО)

19.10.2016 (07:17)

Гога - охранник Мотороллы, который был взорван вместе с ним в лифте

Сообщается, что звали охранника боевика Гога

Фотографию охранника боевика "Моторолы", который погиб с ним во время взрыва в лифте, опубликовал блоггер Денис Казанский на странице в Facebook.

"Охранник Мотороллы, который был взорван вместе с ним в лифте. Гога", написал Казанский.



Напомним, "Моторола" погиб 16 октября в результате взрыва, который прогремел в лифте его дома. Смерть боевика подтвердили украинские силовики, а также в самопровозглашенной "ДНР". В "ДНР" даже заявили, что уже установили заказчиков убийства и ищут исполнителя.

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