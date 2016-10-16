Заробитчанка из Закарпатья рассказала как наши живут и работают в Чехии

19.10.2016 (16:16)

Жительница Закарпатья дала небольшое интервью

Жительница Закарпатья, которая сейчас находится на заработках в Чехии дала небольшое интервью, которое предлагаем нашим читателям:

Как ты попала на заработки в Чехию?

-Брат помог.

Какая у тебя виза?

Польская.

Рабочая? И сколько стоила?

- Не знаю, брат платил.

У нас тут говорят, что чехи не будут принимать на работу с польской визой то правда?

-Не знаю

А сколько можно работать с польской визой?

- Смотря на сколько ударят. На 3 месяца или на 6, когда как.

Сколько денег можно заработать сейчас в Чехии?

- Смотря какая работа 60-80-100-110-120 крон в час.

А чистого привезти домой? Без затрат?

- Не знаю ... я первый раз ... еще не приехала домой

Какое отношение местных к вам?

- Некоторые любят нас а некоторые ненавидят.

А почему ненавидят?

- Не знаю за что, но это видно по ним.

А ты где работаешь?

- Это не могу сказать так как меняю работу.

Почему?

- Иду на другую работу где больше платят и легче работа.

И насколько больше?

- Это тоже не скажу пока точно не знаю.

А легко там такой молодой девушке, как ты найти себе пару?

- Я просто об этом не думала.. но здесь чехи любят девушек из Украины.

А многие наши вышли там замуж .... то, что любят, еще ничего не значит.

- Многие.

Одна моя знакомая собиралась выйти замуж за серба, но когда ближе познакомилась с их жизнью убежала домой. Как нашим там живется?

- Говорят хорошо)) у меня сестра за Чеха замуж вышла и любят друг друга.

Рад за них.

Как ты считаешь сколько денег нужно зарабатывать, чтобы не ехать на заработки из Украины?

- 7 и более тысяч.

Да. что бы ты пожелала людям которые собираются ехать в Чехию, или подсказала какие подводные камни их там ждут?

- Если ты нелегально то не надо попадаться полиции, не кричать как у нас в селе или в другом месте ... быть тихим и незаменимым, и с польскими визами лучше полиции не попадаться.

А есть такое, что работодатели наших обманывают?

- Нет.

Хорошо спасибо, за рассказ удачи тебе и хороших заработков и возвращения домой.

Добавим, что стоимость польской рабочей визы сейчас стоит около 150 -200 долларов, но по информации других наших источников, в Чехии запретят работодателям брать работников с польскими визами. Чехия намерена изменить законодательство и упростить получение украинцами свои рабочих виз.

Как в Закарпатье люди семьями уезжают на заработки (ВИДЕО)