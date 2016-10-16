Заробитчанка из Закарпатья рассказала как наши живут и работают в Чехии

|Жительница Закарпатья дала небольшое интервью
Жительница Закарпатья, которая сейчас находится на заработках в Чехии дала небольшое интервью, которое предлагаем нашим читателям:
Как ты попала на заработки в Чехию?
-Брат помог.
Какая у тебя виза?
Польская.
Рабочая? И сколько стоила?
- Не знаю, брат платил.
У нас тут говорят, что чехи не будут принимать на работу с польской визой то правда?
-Не знаю
А сколько можно работать с польской визой?
- Смотря на сколько ударят. На 3 месяца или на 6, когда как.
Сколько денег можно заработать сейчас в Чехии?
- Смотря какая работа 60-80-100-110-120 крон в час.
А чистого привезти домой? Без затрат?
- Не знаю ... я первый раз ... еще не приехала домой
Какое отношение местных к вам?
- Некоторые любят нас а некоторые ненавидят.
А почему ненавидят?
- Не знаю за что, но это видно по ним.
А ты где работаешь?
- Это не могу сказать так как меняю работу.
Почему?
- Иду на другую работу где больше платят и легче работа.
И насколько больше?
- Это тоже не скажу пока точно не знаю.
А легко там такой молодой девушке, как ты найти себе пару?
- Я просто об этом не думала.. но здесь чехи любят девушек из Украины.
А многие наши вышли там замуж .... то, что любят, еще ничего не значит.
- Многие.
Одна моя знакомая собиралась выйти замуж за серба, но когда ближе познакомилась с их жизнью убежала домой. Как нашим там живется?
- Говорят хорошо)) у меня сестра за Чеха замуж вышла и любят друг друга.
Рад за них.
Как ты считаешь сколько денег нужно зарабатывать, чтобы не ехать на заработки из Украины?
- 7 и более тысяч.
Да. что бы ты пожелала людям которые собираются ехать в Чехию, или подсказала какие подводные камни их там ждут?
- Если ты нелегально то не надо попадаться полиции, не кричать как у нас в селе или в другом месте ... быть тихим и незаменимым, и с польскими визами лучше полиции не попадаться.
А есть такое, что работодатели наших обманывают?
- Нет.
Хорошо спасибо, за рассказ удачи тебе и хороших заработков и возвращения домой.
Добавим, что стоимость польской рабочей визы сейчас стоит около 150 -200 долларов, но по информации других наших источников, в Чехии запретят работодателям брать работников с польскими визами. Чехия намерена изменить законодательство и упростить получение украинцами свои рабочих виз.
Как в Закарпатье люди семьями уезжают на заработки (ВИДЕО)
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