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Обезумевшая жена "Моторолы" собралась возглавить "спартанцев" и штурмовать Киев

20.10.2016 (14:18)
Вдова террориста Моторолы Елена Павлова обещает отомстить за смерть мужа
Вдова террориста Моторолы Елена Павлова обещает отомстить за смерть мужа

Вдова террориста Моторолы Елена Павлова (Коленкина) обещает отомстить за смерть убитого карателя и устроить такую войну, от которой мало не покажется.

"ВКонтакте" Коленкина выложила фото с убитым боевиком и их общими детьми. Сепаратистка написала, что Моторола будет с ней всегда рядом и она его не забудет никогда, поскольку он ей подарил счастье. Коленкина впервые опубликовала фото с детьми, показав лицо дочки, до этого она фотографировала детей или со спины, или с таких ракурсов, когда разглядеть кадры было тяжело.

По одним данным, у Моторолы четверо детей, двое - от первого и законного брака с россиянкой Викторией Кондрашовой, двое - от "брака" с жительницей Славянска Еленой Коленкиной. По другим данным, первая супруга боевика вышла замуж и живет уже в другом счастливом браке, от которого у нее родилась дочь, не имеющая отношение к террористу.

Сейчас 29-летняя Виктория Кондрашова живет в Краснодарском крае, в станице Красноминской. Их совместный с боевиком сын в этом году пошел в первый класс.

Кондрашова призналась, что после предательства Моторолы она долго не могла прийти в себя, она даже сделала запись, когда ее сбежавший муж венчался с Коленкиной: "Сложно, когда не знаешь, важна ты человеку или ничего не значишь. Когда он говорит одно, а делает другое, сложно, когда ты не понимаешь, как дальше общаться, потому что он и не отпускает, и не держит", - правда потом женщина пост из соцсети удалила..

В последние годы боевик пытался наладить общение с первой женой: Кондрашова уверяет, что террорист звонил и передавал сыну много денег.

Между тем вторая жена Моторолы грозится местью за смерть убитого террориста. На ее странице появились посты в честь уничтоженного Моторолы и клятва о том, что она просто так это не оставит.

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Предсмертные слова Моторолы : За секунды до взрыва террорист успел отправить SMS жене


Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

20.10.2016 (15:10) / Олланд

Надо сказать несколько вещей. Первое: это – долгосрочный конфликт. Даже если завтра поднимем украинский флаг над Донецком и восстановим контроль над границей. Там уже есть свои герои, истории. Есть дети, которые потеряли родителей и стремятся мести. Это не исчезнет быстро

20.10.2016 (14:58) / Читатель В.П

Наш Захарка громко плачет –
Моторола расхреначен.
Ша, Захарка, ты не плачь,
И к тебе придёт хренач!