Обезумевшая жена "Моторолы" собралась возглавить "спартанцев" и штурмовать Киев

20.10.2016 (14:18)

Вдова террориста Моторолы Елена Павлова обещает отомстить за смерть мужа

Вдова террориста Моторолы Елена Павлова (Коленкина) обещает отомстить за смерть убитого карателя и устроить такую войну, от которой мало не покажется.

"ВКонтакте" Коленкина выложила фото с убитым боевиком и их общими детьми. Сепаратистка написала, что Моторола будет с ней всегда рядом и она его не забудет никогда, поскольку он ей подарил счастье. Коленкина впервые опубликовала фото с детьми, показав лицо дочки, до этого она фотографировала детей или со спины, или с таких ракурсов, когда разглядеть кадры было тяжело.

По одним данным, у Моторолы четверо детей, двое - от первого и законного брака с россиянкой Викторией Кондрашовой, двое - от "брака" с жительницей Славянска Еленой Коленкиной. По другим данным, первая супруга боевика вышла замуж и живет уже в другом счастливом браке, от которого у нее родилась дочь, не имеющая отношение к террористу.

Сейчас 29-летняя Виктория Кондрашова живет в Краснодарском крае, в станице Красноминской. Их совместный с боевиком сын в этом году пошел в первый класс.

Кондрашова призналась, что после предательства Моторолы она долго не могла прийти в себя, она даже сделала запись, когда ее сбежавший муж венчался с Коленкиной: "Сложно, когда не знаешь, важна ты человеку или ничего не значишь. Когда он говорит одно, а делает другое, сложно, когда ты не понимаешь, как дальше общаться, потому что он и не отпускает, и не держит", - правда потом женщина пост из соцсети удалила..

В последние годы боевик пытался наладить общение с первой женой: Кондрашова уверяет, что террорист звонил и передавал сыну много денег.

Между тем вторая жена Моторолы грозится местью за смерть убитого террориста. На ее странице появились посты в честь уничтоженного Моторолы и клятва о том, что она просто так это не оставит.

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