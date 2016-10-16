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Учиться в УжНУ на медфаке не всем по карману (ВИДЕО)

20.10.2016 (16:02)
Цены на обучение в закарпатских вузах выросли почти на 20%
Цены на обучение в закарпатских вузах выросли почти на 20%
В сентябре цены на обучение в закарпатских вузах выросли почти на 20%. В самом большом вузе края УжНУ наиболее всего подскочила стоимость контракта на медицинские специальности.
Например, специальность «лечебное дело» подорожала аж на 2,5 тысячи - и сейчас стоит 20-ть с половиной тысяч гривен в год. На столько же выросли цены и на фармацевтические дисциплины.
На технические специальности цены не подымали из-за малого спроса, менять цены на протяжении года тоже не планируют.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



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UA- Reporter.com
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