Уникальный проект Ukrainer : Чем живет глубинка Закарпатья (ВИДЕО)

20.10.2016 (19:19)

Экспедиция Ukrainer обнародовала пятый видеоблог о Закарпатье

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Экспедиция Ukrainer обнародовала пятый видеоблог о Закарпатье. На этот раз путешественники добрались до села, где несколько энтузиастов занимаются мини-экопоселением, где живет бывшая глава села, которая пытается сохранить и передать традиции потомкам.Этот видеоблог о том, как не получилось сделать сюжет о часовщике, потому что мы за ним год не ходили, - добавляют авторы в описании к видео.