Астролог озвучила шокирующий гороскоп Трампа

21.11.2016 (19:39)

Он постоянно пребывает в состоянии возбуждения и перенапряжения нервной системы

Гороскоп победителя президентских выборов в США Дональда Трампа указывает на возможность "прямого влияния" этого "эксцентричного и неуравновешенного человека" на вооруженные силы Соединенных Штатов, что является опасным сигналом для всего мира.

Об этом рассказала астролог международной категории Елена Осипенко.

Анализируя гороскоп Трампа, родившегося 14 июня 1946 года, она пришла к ряду выводов. Прежде всего, астролог констатировала: новый президент США родился за несколько часов до лунного затмения. В тот день Солнце и Луна находились в противоположных знаках, что говорит о "множестве внутренних противоречий" и непредсказуемости этого человека.

О его эксцентричности и неординарности говорит и "соединение Солнца и Урана в Близнецах. "Он постоянно пребывает в состоянии возбуждения и перенапряжения нервной системы", - заметила астролог.

По ее оценкам, "правление Трампа будет сопровождаться сильной тенденцией к своеволию, настойчивой позицией: "У меня есть право на это". Он не терпит никаких ограничений и будет активно пытаться навязывать свою волю народу Америки, а также захочет многое изменить как в своей стране, так и в мире".

Дальнейший анализ гороскопа Трампа приводит к еще менее оптимистическим выводам. "Луна и Черная Луна в Стрельце в карте его рождения влияют на вспыльчивость, поспешные и демонстративные реакции, потребность в удовлетворении амбиций, тщеславия и гордыни. Самое неприятное заключается в том, что такое вызывающее и неадекватное поведение и мания величия свидетельствует о внутреннем комплексе неполноценности, который может проявляться через внутреннюю и внешнюю агрессию и унижение зависимых людей", - предупредила Елена Осипенко.

В дополнение гороскоп нового главы Белого дома говорит о том, что "его мысли зависят от эмоций". Имеются также указания на "иллюзии и заблуждения человека, который готов обманывать себя и весь мир".

"Ядро планет в Близнецах у Трампа соединяется с Марсом в гороскопе США, а это возможное прямое влияние данного эксцентричного и неуравновешенного человека на вооруженные силы Америки. Это достаточно опасный сигнал для всего мирового сообщества", - подчеркнула Елена Осипенко.

"В прогнозе для США я вижу настоящий шок, переживаемый в настоящее время населением страны и ее пока еще действующей властью. И ряд неприятных ситуаций еще впереди", - предупредила она.

Исходя из этого, астролог заметила, что украинцам следует быть бдительными, полагаться на собственные силы и верить в лучшее.

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