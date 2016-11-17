Сколько будут стоить билеты на концерты "Евровидения-2017"

|Стоимость билетов будет варьироваться от 20-30 до 100 евро
Сегодня стали известны цены на билеты на песенный конкурс "Евровидение-2017". Стоимость объявил руководитель управления туризма Киевской горадминистрации Антон Тараненко, сообщает "Минпром".
Сколько будут стоить билеты на "Евровидение-2017"
По словам Антона Тараненко, стоимость билетов будет варьироваться от 20-30 до 100 евро. Их будут продавать на девять еврошоу - шесть генеральных репетиций, два полуфинала и финал. Цена билетов на полуфиналы и финал будет выше, чем на генеральные репетиции.
Когда билеты поступят в продажу
Начало продажи билетов зависит от двух факторов: первый - когда организаторы определятся с компанией, которая займется бронированием и реализацией билетов. Второй - когда будет утвержден план схемы зала Международного выставочного центра, где состоится конкурс.
Сколько будут стоить билеты на национальный отбор "Евровидение-2017"
А вот билеты на национальный отбор "Евровидение-2017" уже в продаже.
Отбор "Евровидения" в этом году, как и в прошлом, проводят совместно телеканалы СТБ и "UA: Перший". Первый прямой эфир состоится в столичном Дворце культуры "КПИ" 4 февраля, второй - 11-го, третий - 18-го. Цены на билеты - от 170 до 890 грн.
Финал, где назовут имя победителя, пройдет 25 февраля. Тут цены повыше - от 390 до 1490 грн.
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