Лучшие бюджетные места для зимнего отдыха в Закарпатье

02.12.2016 (09:44)

В Закарпатье зимой можно отдохнуть, потратив не более пяти тысяч гривен

Журналисты составили список мест, где можно отдохнуть зимой в Закарпатье, потратив не более пяти тысяч гривен

Журналисты составили список мест, где можно отдохнуть зимой в Украине, потратив не более пяти тысяч гривен.

Зимний отдых 2017: Драгобрат

Самым привлекательным туристическим направлением во время новогодних праздников эксперты назвали заснеженные горы Карпат. Цены на курорте Драгобрат в три раза ниже, чем в Буковеле, расстояние между которыми всего 30 километров.

Аренда жилья на Драгобрате обойдется от 700 гривен на двоих. И даже за 500 гривен иногда можно что-то подыскать, говорит директор одной из киевских турфирм Татьяна Сидоришина.

Таким образом, жилье с завтраками для двоих взрослых и ребенка на 5 дней обойдется в 2-3 тысячи гривен. Также к этой сумме нужно добавить стоимость аренды горнолыжного снаряжения и ужинов — примерно 1000-1500 гривен за двоих взрослых и ребенка за 5 дней.

Зимний отдых 2017: Красия

Второе место рейтинга занял курорт Красия в селе Вышка Закарпатской области. Журналисты канала "Украина" выяснили, что выгодней и удобней добираться на горнолыжный курорт из Ужгорода, а жилье арендовать в частном секторе. Здесь и номер в отеле обойдется недорого — около 600-700 гривен на двоих за сутки.

Зимний отдых 2017: Велятин

Для любителей более спокойного отдыха подойдет село Велятин Закарпатской области. По словам специалистов в сфере туризма, в этом селе есть лечебные бассейны с термальной водой, которые помогут оздоровиться и расслабиться. Вход в такие бассейны - около 150 гривен.

На территории Велятина находится несколько термальных бассейнов разных размеров — для взрослых и для детей. Вода в этих бассейнах подойдет для лечения и профилактики сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, говорит сотрудник одной из киевских турфирм Татьяна Кихно.

Зимний отдых 2017: Косонь

Четвертое место рейтинга занимает село Косонь Закарпатской области. В селе находится знаменитая база "Косынь" с лечебными термальными водами под открытым небом. Входной билет на целый день для взрослого человека обойдется в 700 гривен.

Эти воды поступают в бассейны прямо из горных минеральных источников. Температура вод разная — в одних бассейнах она холодная, в других — выше 40 градусов. Контрастное окунание благотворно сказывается на здоровье, рассказала эксперт сферы туризма Татьяна Сидоришина.

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