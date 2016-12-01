Россия перестает быть космической державой

|Украинская ракета сбила российский космический корабль
Блогер Пономарь на своей странице в Facebook констатирует, что Россию можно вычеркивать из списка космических держав.
Пономарь пишет, что весь советский ресурс в космической отрасли Российской Федерации, как и в других, полностью исчерпан. Блогер пишет, что космическая техника в России давно является отсталой, а западные технологии и комплектующие находятся под запретом. Пономарь сообщает, что не способствуют освоению Россией космоса и отсутствие финансирования, разгильдяйство, разворовывание и бардак.
Обозреватель подчеркивает, что все специалисты в этой области давно эмигрировали в Западные страны. Он пишет, что список причин, по которым Россия успешно выбыла из гонки космических держав, можно продолжать еще долго. Блогер напоминает, что США, наоборот, находятся на острие прогресса – именно там, а не в РФ, изобрели компьютеры и Интернет. Пономарь пишет, что с 2014 года, то есть с момента оккупации Крыма и Донбасса, Российская Федерация не осуществила практически ни одного успешного важного космического или военного запуска.
Украинская ракета сбила российский космический корабль
Рейтинг: -9
Комментарии
Рейтинг: 4
Количество космических запусков: США 19 (1 неудачный), Россия 19 (1 неудачный), Украина 0 (0 неудачных)
Рейтинг: 2
Огрызок украины всегда был свинарником набитым вонючими хохлосвиньями.
Рейтинг: -6
россия перестает быть страной, превращаясь в стадо одичавшеге скота.
Рейтинг: 0
И Донбасс, и вся остальная Украина, и уже пол-мира ждут восстания в Киеве против продажных киевских хряков и свиноматок.
Рейтинг: 0
Не читайте и не слушайте всяких хунтодебилов.
Рейтинг: 1
Новый год стучится в двери
Тут хохлы прио*уели
Ни безвиза ни бабла
За плечами 3 котла
Чешут бошки все в печали
Москали предупреждали
Но хохлам то все до *опы
Резво рвались все в эуропу
И идет уж третий год
А эуропа их не ждет
К унитазам не пускают
Пшеки земли отжимают.
Из майдауна-шабаша
Не осталось ни шиша.
Мерзнет хохликчудоватый
А над ним смеется вата.
Рейтинг: 2
- Братан, почему украинцы думают что мы армия РФ?
- Да им просто стыдно признавать, что их "дрючат" обычные мужики, которые вчера были шахтерами, строителями...
Рейтинг: 1
украинские (м)учения. Хотели напугать, в результате рассмешили
Рейтинг: 0
Рейтинг: 3
После выхода фильма "украина в огне",рассказывающего о госперевороте,неплохо бы отснять и вторую часть -"украина в говне",о жизни после.
Рейтинг: 5
За время так называемого голодомора население украины увеличилось на 2 миллиона человек.За время незалежности с 1991 года по 2016,население украины уменьшилось с 52 миллионов человек до 36.Я не понял-кто геноцидил хохлов?СССР или незалежность?