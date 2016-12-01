Россия перестает быть космической державой

02.12.2016 (13:42)

Украинская ракета сбила российский космический корабль

Блогер Пономарь на своей странице в Facebook констатирует, что Россию можно вычеркивать из списка космических держав.

Пономарь пишет, что весь советский ресурс в космической отрасли Российской Федерации, как и в других, полностью исчерпан. Блогер пишет, что космическая техника в России давно является отсталой, а западные технологии и комплектующие находятся под запретом. Пономарь сообщает, что не способствуют освоению Россией космоса и отсутствие финансирования, разгильдяйство, разворовывание и бардак.

Обозреватель подчеркивает, что все специалисты в этой области давно эмигрировали в Западные страны. Он пишет, что список причин, по которым Россия успешно выбыла из гонки космических держав, можно продолжать еще долго. Блогер напоминает, что США, наоборот, находятся на острие прогресса – именно там, а не в РФ, изобрели компьютеры и Интернет. Пономарь пишет, что с 2014 года, то есть с момента оккупации Крыма и Донбасса, Российская Федерация не осуществила практически ни одного успешного важного космического или военного запуска.

Украинская ракета сбила российский космический корабль