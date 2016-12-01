Москаль о трагедии в Княжичах, где были убиты 5 полицейских
04.12.2016 (14:36)
Место трагедии, где произошла перестрелка
- Как работник органов внутренних дел с 37-летним опытом работы, не могу промолчать о трагедии в Княжичах, в результате которой погибли пять правоохранителей, - заявляет Геннадий Москаль.
- За свою долгую карьеру я планировал и проводил очень много спецопераций по обезвреживанию опасных вооруженных преступников. И горжусь тем, что не допустил ни одного случая, чтобы кто-то из моих подчиненных или задержанных погиб. Более того - за всю историю существования МВД Украины не помню ни одного случая, когда погибла сразу такое количество правоохранителей. И главное - не от рук вооруженных преступников, а в результате перестрелки между собой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших...
А теперь скажу, как профессионал.
О том, что в Киевской области действует банда вооруженных преступников, которые «чистят» дома состоятельных граждан, известно уже более двух лет. Для обезвреживания банды должна готовиться специальная операция по плану, где все расписано по пунктам. Я сам неоднократно писал такой план, лично выезжал на место и изучал все детали, чтобы не допустить каких-то трагических случайностей. Перед проведением спецоперации должен был быть создан штаб под руководством начальника областной полиции или его заместителя, который отвечает за уголовный блок. Штаб круглосуточно отслеживает ход операции и реагирует на вызовы, которые не были предусмотрены планом. Этот штаб должен был знать, что в доме по соседству сработала сигнализация, и на место выехала полиция охраны (бывшая Госслужба охраны). И немедленно предупредить как руководство полиции охраны о том, что в близи готовится спецоперация уголовного розыска, так и своих оперативников, что сейчас на месте появится полиция охраны.
Теперь у меня вопрос - учил ли кто-то полицейских проводить спецоперации по задержанию вооруженных преступников? Был ли написан план спецоперации? Создали ли штаб, который отслеживал ход проведения операции? Знал ли штаб, что в Княжичи выехала полиция охраны? И предупредил ли об этом своих оперативников, чтобы не допустить трагической перестрелки? Ответ на эти вопросы должна дать Генпрокуратура в ходе расследования трагедии, но я на 99,9 процентов уверен - не было ни плана спецоперации, ни самого штаба!
Трагедия произошла из-за отсутствия координации действий правоохранителей из разных структур.
Полиция охраны не подчиняется полиции Киевской области, которая должна была подготовить спецоперацию, а подчиняется направлению МВД (кстати, так же, как и много других подразделений, которые ранее действовали в одной системе координат). Поэтому когда ребята из охраны выехали к дому, где сработала сигнализация, они не знали, что вблизи засели оперативники, которые ждут вооруженных бандитов. А оперативники не знали о прибытии полиции охраны. Эта разбалансировка служб сделана в ходе «реформы полиции».
Единственный руководящий центр МВД разрушено, профессионалов, которые имели огромный опыт оперативной работы, выгнали, потому что они не прошли так называемую аттестацию, а на их место набрали неопытных людей, которые не могут профессионально спланировать спецоперацию и бросают под пули своих подчиненных. И знаете, что самое печальное? Что «реформаторы», которые развалили профессиональное ядро милиции (какая бы она не была, но таких случаев за всю ее историю не было!) Ушли с должностей, а некоторые даже сбежали из Украины. А мы сейчас имеем последствия их работы!
Я еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким ребят, погибших в Княжичах из-за дремучего непрофессионализма своего руководства.
Напомним, этой ночью Возле Киева полицейские устроили перестрелку между собой, погибло пять человек