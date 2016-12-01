Заграничный уик-енд на Новый год до 100 долларов

05.12.2016 (07:04)

Новогодние праздники хороши не только елочкой и подарками

Новогодние праздники хороши не только елочкой и подарками

Новогодние праздники хороши не только елочкой и подарками. Нас ждут очередные зимние каникулы, и дома тогда сидеть совсем не обязательно. Предлагаем слетать на уикенд в другую страну! Образовалась брешь в финансах? Не беда, эти поездки может позволить себе каждый!

Январь порадует киевлян недорогими путешествиями. Давайте рассмотрим не просто перелет туда и обратно, а еще и возможность провести в городе ночь и отведать национальной кухни.

Турция

В начале января вы вложитесь в 50 долларов, покупая прямой билет из Киева в Анкару и обратно. Двухместный номер в городе обойдется от 20 долларов в сутки. Остальное можно потратить на сувениры! Анкару незаслуженно затмил своей славой Стамбул, а ведь здесь, пожалуй, даже интереснее.

Швеция

Прямой рейс Киев — Стокгольм и обратно обойдется в 80 долларов — но только в середине января. Остаток суммы — 20 долларов — это лишь половина вклада в проживание. Но не спешите пугаться: Стокгольм один из самых дорогих городов мира, и побывать в нем за такие деньги — большая удача. Если не рассчитываете на другие расходы, еду и воду придется взять с собой.

Словакия

В аналогичную шведскому перелету сумму обойдется прямое путешествие на самолете туда и обратно в столицу Словакии — Братиславу. Зато с жильем и ценами здесь всё гораздо проще. 30 долларов за двухместный номер в центре города — и денег останется на ужин и сувениры.

Литва

В Вильнюс и обратно благодаря лоукостеру Wizzair можно слетать на рождественские праздники, заплатив 60 долларов. За двухместный номер в центре города даже не думайте отдавать больше 20 долларов: вариантов по этой цене уйма. На остаток закажите местное пиво, вареники-цеппелины и холодный борщ шалтибаршчяй.

Польша

На Старый Новый год за 70 долларов можно слетать в Гданьск и обратно, а за 80 — во Вроцлав. В Гданьске двухместный номер обойдется в 15 долларов на двоих, во Вроцлаве — аналогично. Не самый дешевый перелет из нашего списка, зато именно в Польше легче всего шикануть на весь остаток бюджета.

Италия

Билет в самый романтичный город на земле — Венецию — и обратно обойдется в 80 долларов. Жилье за 20 долларов с человека найти сложно, хотя если бронировать сейчас, обнаружится несколько гостиниц за 30 долларов на двоих. Но у нас есть подсказка: обратите внимание на отели материковой Венеции и городка Тревизо. Здесь можно снять комнату на двоих и за 15 долларов, а в город на воде регулярно ездят рейсовые автобусы. Остаток, естественно, потратите на пиццу, кофе и вино.

Германия

Весь январь желающие могут дешево посетить Дортмунд и Ганновер. Билеты в оба конца стартуют от 85 долларов. За жилье в Дортмунде придется отдать все оставшиеся деньги, а на Ганновер их и вовсе не хватит. А ведь еще нужно попробовать пиво и сосиски! Если хотите уложиться в 100 долларов, лучше найти в Германии друзей-родственников, воспользоваться сервисом коучсерфинга или просто чуточку растянуть бюджет.

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