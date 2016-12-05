Россия предложит Украине газ в обмен на отказ от штрафа

09.12.2016 (09:35)

Сегодня в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры

Сегодня после более чем годовой паузы в Брюсселе возобновятся трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕС.

Украина готова вернуться к закупкам российского газа при условии отказа Газпрома от контрактного условия take-or-pay. По данным российского издания КоммерсантЪ, Москва намерена требовать ответных уступок, например отказа Киева от антимонопольного штрафа в размере $6,4 млрд, наложенного на Газпром.

По данным издания, на переговорах с ЕК российская сторона указывает на то, что, учитывая более холодную зиму, пики потребления в январе-феврале в Украине могут быть таковы, что превысят технические возможности отбора из ПХГ. Решением могла бы стать закупка 1,5-4 млрд кубометров газа у Газпрома.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев в последние два месяца не раз говорил, что компания готова покупать газ в РФ при условии подписания допсоглашения к контракту с Газпромом, которое отменило бы принцип take-or-pay.

При этом, по словам источников, российская сторона намерена в обмен на подписание допсоглашения требовать ответных уступок. В частности, может быть поднят вопрос об отмене штрафа на $6,4 млрд, который Антимонопольный комитет Украины выписал Газпрому за нарушения на "рынке транзита" через Украину.

Издание отмечает, что Газпром не готов предоставлять Украине скидку, так как уже сейчас цена российского газа ниже, чем поставок из ЕС, - примерно $182 против $244 за 1 тыс. кубометров (с учетом доставки до границы Украины).

Если сторонам не удастся сейчас достичь соглашения, переговоры, вероятно, возобновятся ближе к концу зимы, когда станет известно решение Стокгольмского арбитража, полагают собеседники издания на рынке.

Эксгумация жертв Смоленской трагедии пролила свет на многолетнюю тайну