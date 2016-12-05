В Мукачево прощаются с погибшим в АТО Михаилом Покидченко (ФОТО)

09.12.2016 (12:37)

Мукачевцы прощаются с погибшим в АТО воином Михаилом Покидченко

Траурная церемония проходит в Успенском соборе греко-католической церкви. С погибшим бойцом 128-й бригады Михаилом Покидченко пришли проститься военнослужащие, родные и близкие, представители власти, силовых структур и горожане.

После траурной церомонии Героя похоронят на Аллее Славы центрального кладбища Мукачево.

Михаил Покидченко - доброволец ДУК ПС, который в составе корпуса участвовал в боях за Пески, Спартак, Авдеевка, Шахта Бутовка. Весной 2016 подписал контракт с ВСУ и воевал в составе 128-й бригады. Погиб от пули вражеского пулеметчика под Опытным 5 декабря.

У погибшего Героя остались две маленькие, брат, сестре и родители.

Вчера Михаила Покидченко проводили в последний путь на Майдане Независимости.