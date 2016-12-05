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В Мукачево прощаются с погибшим в АТО Михаилом Покидченко (ФОТО)

09.12.2016 (12:37)
Мукачевцы прощаются с погибшим в АТО воином Михаилом Покидченко
Мукачевцы прощаются с погибшим в АТО воином Михаилом Покидченко

Траурная церемония проходит в Успенском соборе греко-католической церкви. С погибшим бойцом 128-й бригады Михаилом Покидченко пришли проститься военнослужащие, родные и близкие, представители власти, силовых структур и горожане.

После траурной церомонии Героя похоронят на Аллее Славы центрального кладбища Мукачево.

Михаил Покидченко - доброволец ДУК ПС, который в составе корпуса участвовал в боях за Пески, Спартак, Авдеевка, Шахта Бутовка. Весной 2016 подписал контракт с ВСУ и воевал в составе 128-й бригады. Погиб от пули вражеского пулеметчика под Опытным 5 декабря.

У погибшего Героя остались две маленькие, брат, сестре и родители.

Вчера Михаила Покидченко проводили в последний путь на Майдане Независимости.


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

09.12.2016 (13:17) / 666666666

Многовато народу пришло убийцу закапывать. Собаке - собачья смерть.

09.12.2016 (13:20) / Фузилер

И я о том ,рузким убийцам типо вежливого валеры, даже собачья смерть не светит.

09.12.2016 (13:09) / Улан

О, как поступают демократы ЕС. Класс!!! Украина соответствует всем требованиям,что бы получить безвизовый режим с ЕС. А братоубийственная война на востоке Украины-это тоже соответствует требованиям Европы,а сотни убитых граждан на Донбассе и это соответствует нормам международного права,а страшнейшая коррупция во власти,как с этим быть? Просто ужас,а не демократическая Европа. А,как же иначе, ОНИ ПО ДРУГОМУ И НЕ ХОТЯТ,всё помнят немцы, помнят 1945 год. Теперь они окрепли в Едином Европейском союзе,подняли голову....

09.12.2016 (13:19) / Улан

.... а тупым бандерлогам ВНУШИЛИ, и они повелись, на то, что во всем Россия виновата,"МОСКОЛЯКУ на гиляку" и прочие кричалки в мозг вложили пендосы и их холуи в ЕС и в Киеве, но бандерлоги умалчивают о том, что без всякого безвиза 10 млн. украинских заробитчан работают в России и не понимают,что в недалеком будущем Европа, под каким-нибудь предлогом будет сливать своих беженцев с Ближнего Востока. Вот тогда и начнется на Украине и "веселушка".

09.12.2016 (13:18) / Фузилер

Жаль педерация московитов не доживет -(