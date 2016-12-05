"То мое, а то не мое" : Азаров рассказал о найденных "сокровищах"

09.12.2016 (17:31)

Экс-премьер заявил, что не считает себя виновным и не собирается оправдываться

Экс-премьер заявил, что не считает себя виновным и не собирается ни перед кем оправдываться

Бывший премьер-министр Николай Азаров не может ни подтвердить, ни опровергнуть принадлежность ему вещей, найденных в одной из квартир в Киеве. В то же время он заявил, что некоторые вещи точно не его. Об этом Азаров написал на своей странице в Facebook.

Азаров написал, что не считает себя виновным и не собирается ни перед кем оправдываться. По его словам, ни один суд на сегодняшний день не признал его виновным в совершении каких-либо преступлений.

"Так на основании какого права и закона из квартиры, мне не принадлежащей, изымаются вещи возможно мои, а возможно не мои? Нет ни одной причины, по которой я бы стал отказываться от принадлежащих мне по праву моих личных вещей, и я буду через суды добиваться их возврата, но сейчас после просмотра фотографий я не смогу подтвердить или опровергнуть принадлежность всех тех вещей, которые были показаны", - сказано в сообщении.

Однако картина "Портрет девушки" В. Тропинина, фото которой опубликовал в своем Facebook глава МВД Арсен Аваков, никогда, по словам Азарова, ему не принадлежала.

При этом экс-премьер утверждает, что оценка стоимости обнаруженных вещей, которую вчера привела пресс-служба Нацполиции, не соответствует действительности.

Ранее киевская полиция обнаружила квартиру с ценными вещами и произведениями искусства, принадлежащими, по словам и. о. главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, экс-премьеру Николаю Азарову.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что предварительная стоимость вещей составляет примерно 5 миллионов долларов США.

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