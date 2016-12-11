Главная елка Закарпатья уже в Ужгороде (ФОТО, ВИДЕО)

|Главная елка края прибыла в Ужгород
Зеленая красавица, засияет на площади Народной - одна из самых красивых, которые принимали участие в «кастинге», сегодня с утра её уже начали устанавливать.
Росла она на высоте более 800 метров над уровнем моря. Главную новогоднюю елку области срубили в пятницу, 9 декабря, в ГП «Ясинянское ЛОХ
». А уже в этом воскресного вечера в сопровождении экипажа полиции, елка прибыла в Ужгород.
Высотой дерево 20 метров и имеет 85 лет. Диаметр ствола растения - 0,5 метра, размах нижних ветвей - 8 метров. И пахнет она натуральной хвоей.
Сегодня, в понедельник 12 декабря её уже начали устанавливать.
К слову, вместе с главной елкой Закарпатья в Ужгород привезли еще и 9-ти метровую, которая будет украшать атриум ОГА.
В Ужгороде украсят целых три "главные" новогодние елки