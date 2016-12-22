В Мукачево появится общественный транспорт евро-класса (ФОТО)

27.12.2016 (09:43)

Мукачевцам обещают новые автобусы с бесплатным Wi-FI

В следующем году в Мукачево откроют коммунальное предприятие "Общественный транспорт", которое обещает предоставить горожанам автобусы евро-класса.

В новых автобусах предусмотрены электронные табло, на которых будет высвечиваться информация об остановках, аудио-гид, широкие входы и пандусы, что позволит людям на инвалидных колясках также пользоваться общественным транспортом. Кроме того, новые автобусы будут оснащены кондиционерами и кнопками для остановки (современная модификация стоп-крана). Также отмечается, что пассажиры смогут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Фотографии, на которых показаны преимущества новых автобусов, опубликовали в сообществе "Туристско-информационный центр г.Мукачево". Жители города могут увидеть, каким автотранспортом они будут пользоваться через определенное время.

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