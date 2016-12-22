От сердечного приступа умер известный американский актер

27.12.2016 (19:14)

Звезда американский комедийных сериалов Рики Харрис умер в возрасте 54-х лет

Звезда американский комедийных сериалов Рики Харрис умер в возрасте 54-х лет.

О смерти артиста сообщил его менеджер Синди Эмберс. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.

У Харриса остались мать, бывшая жена, две дочери.

Рики Харрис был известен по ролям в сериале «Все ненавидят Криса», «CSI: место преступления», «Американская история преступлений» и фильме «Наркотик». Помимо работы в кино и на телевидении, Харрис сотрудничал с музыкантом Снупом Доггом, с которым они в детстве пели в церковном хоре. Снуп Догг опубликовал в Instagram фотографию Харриса в память об актере. Соболезнования также выразили исполнители Айс Кьюб и Ллойд Бэнкс.

Напомним, днем ранее скончался гитарист британской рок-группы Status Quo Рик Парфитт и легендарный британский певец Джордж Майкл.

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