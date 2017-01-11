Полицейские Закарпатья разыскали угнанную "копейку"

10.01.2017 (12:51)

У закарпатца угнали "копейку"

К правоохранителям обратился житель села Угля Тячевского района и сообщил об исчезновении своего авто с территории пилорамы в селе Ганичи.

Следственно-оперативная группа и группа быстрого реагирования на месте происшествия установили, что на территорию предприятия неизвестные проникли путем свободного доступа.

Сотрудники Тячевского отдела полиции совместно с участковыми офицерами Дубовского полиции разыскали мужчину, который подозревается в незаконном завладении транспортным средством и сам «ВАЗ-2101». Похитителем оказался 24-летний житель села Калины. Автомобиль доставлен на спецплощадку Тячевского отдела полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 289 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное завладение транспортным средством. Такое правонарушение карается штрафом от одной тысячи до одной тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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