Бандитские разборки: Возле Житомира расстреляли толпу, есть погибшие (ФОТО)

16.01.2017 (13:09)

Возле Житомира львовские бандиты расстреляли толпу местных криминалитетов

Этой ночью под Житомиром неизвестные открыли огонь по толпе молодых людей, в результате инцидента один человек погиб, большое количество получили ранения.

Как утверждают в Нацполиции, произошли "разборки" между криминальными группировками. По предварительной информации, конфликт возник в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины.

В результате огнестрельные ранения получили семь человек: четверо – жители Олевского района и еще трое – львовяне, один из которых скончался во время оказания медицинской помощи. Раненые госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как стало известно, около 12:00 ночи в центр Олевска на площадь Соборную приехали не менее 3-х автомобилей, среди которых микроавтобус. Из авто выбежали неизвестные спортивной внешности вооруженные пистолетами и винтовками. Они начали расстреливать молодых ребят, которые находились вблизи кафе и парковки.

Один из приезжих бросил также в толпу людей гранату, в результате чего много молодых людей получили ранения различной степени. После бандиты сели в машину и уехали за город.

В Житомирской области введен план «Сирена», а в Олевске работает спецотряд полиции.

Полиция начала уголовное производство и тщательно документирует все обстоятельства. Предварительная правовая квалификация события - Покушение на убийство (ст.15 и ст. 115 УК), ч.4 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время уже установлены часть участников конфликта и все их транспортные средства.

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