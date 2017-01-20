Националисты в центре Киева устроили провокацию (ВИДЕО 18+)

20.01.2017 (09:01)

В Киеве произошла потасовка между полицией и националистами

Рейтинг: -12

Вечером 19 января в центре Киева произошли столкновения между полицией и участниками шествия националистических организаций.Во время ходы представители националистических организаций помимо привычных лозунгов, кричали оскорбления в сторону полиции и даже устроили провокацию - принесли шины. А когда подтянулись дополнительно подразделения полиции, в правоохранителей полетела брущатка и взрывпакеты.Участники шествия выкрикивали лозунги «Слава нации – смерть врагам!», «Украина превыше всего!» и т. д. Когда националисты в память о событиях 19 января 2014 года попытались зажечь шины возле стадиона «Динамо», полиция помешала им. Это привело к конфликту, правоохранителей начали забрасывать брусчаткой и другими предметами.