Националисты в центре Киева устроили провокацию (ВИДЕО 18+)
20.01.2017 (09:01)
В Киеве произошла потасовка между полицией и националистами
Вечером 19 января в центре Киева произошли столкновения между полицией и участниками шествия националистических организаций.
Во время ходы представители националистических организаций помимо привычных лозунгов, кричали оскорбления в сторону полиции и даже устроили провокацию - принесли шины. А когда подтянулись дополнительно подразделения полиции, в правоохранителей полетела брущатка и взрывпакеты.
Участники шествия выкрикивали лозунги «Слава нации – смерть врагам!», «Украина превыше всего!» и т. д. Когда националисты в память о событиях 19 января 2014 года попытались зажечь шины возле стадиона «Динамо», полиция помешала им. Это привело к конфликту, правоохранителей начали забрасывать брусчаткой и другими предметами.
Комментарии
Рейтинг: 23
Чим май тупа нація , тим більше в нів націоналізму й нацизму . Суспільство не мавучи достаточно інтелекту , замість того ош оби творити й розвиватися , глядать ко винний в їх бідах . Винна тупість , лінь , нечистроплотність та неуміння убрати собі управлінців . Всьо . Результат уд національности не зависить .