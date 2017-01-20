В Евросоюзе прощались с Обамой

20.01.2017 (18:25)

Трампа не стоит недооценивать

В четверг и пятницу в странах Европы – Германии, Греции, Италии и Голландии – прошли пикеты, приуроченные к инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и уходу Барака Обамы из Белого дома. К зданиям дипломатических представительств США митингующие приносили плакаты с надписью «Обама, прощай навсегда!» и «Трамп, очисти карму Белого дома».

Активисты придерживаются мнения, что восемь лет назад Обама воспринимался многими в мире как человек, способный выстроить более гуманную, конструктивную внешнюю политику, чем его предшественник Джордж Буш-младший. Однако за два президентских срока Обаме удалось не только рассориться со всеми союзниками, но и практически возродить холодную войну с Россией и Китаем. При его участии начался хаос в Ливии, Сирии, Йемене. Европу наводнили потоки беженцев. Произошел тотальный разгул международного терроризма.

Не оправдались и экономические обещания. Госдолг США удвоился. Вместо обещанного взаимовыгодного товарооборота с Европой Обама смог предложить только кабальное для Европы Соглашение о трансатлантическом торгово-экономическом партнерства, которое вызвало многотысячные протестные выступления по всему ЕС.

Время президентства Обамы также запомнилось европейцам многочисленными скандалами, связанными с тотальной слежкой АНБ. Однако «всевидящее» око «большого брата», как выяснилось, следило только за европейскими чиновниками и законопослушными гражданами, и при этом не замечало активности исламских террористов.

Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа (ВИДЕО)