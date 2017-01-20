Стоимость хлеба в Закарпатье одна из самых дорогих в Украине (ВИДЕО)

21.01.2017 (12:05)

На Закарпатье самый дорогой хлеб

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Разница цены хлеба на западе и востоке Украины почти 4 гривны на буханке. В среднем за один белый хлеб закарпатцы платят 12 гривен 30 копеек. За такой ​​же хлеб на Харьковщине отдают только 8 гривен 70 копеек.При этом за последние три месяца в Закарпатской области фиксируют подорожание хлеба на 50 копеек. И это при том, что сбор зерновых в этом году в Украине не уменьшился.Эксперты это объясняют тем, что выросла цена на электроэнергию и увеличились затраты на доставку. Также весомой причиной является отмена регулирования цен на социальные продукты. А еще на Закарпатье на цену хлеба влияет и близость других стран. Свой валютный отпечаток оставляют европейские цены.