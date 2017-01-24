Закарпатье единственное, кто представил Украину на туристической выставке в Чехии

23.01.2017 (09:57)

Закарпатье представило Украину на туристической выставке в Чехи

Закарпатье представило свой туристический потенциал на выставке "Regiontour" в чешском городе Брно.

Наш край единственный регион, который в этом году представлял Украину на чешской туристической выставке.

"Интерес к Закарпатью у чехов очень большой, - отмечает директор департамента экономического развития и торговли облгосадминистрации Денис Ман. Речь не только о ностальгическом туризме, как мы можем думать, а в первую очередь потому, что наш туристический продукт - комплексный и очень многогранен. На стенде мы предлагали отдыхать в Карпатах, которые составляют едва ли не наибольший интерес. Однако большинство искали именно материалы из Колочавы. Межгорье туристическое исторически и культурно давно манит к себе чешского туриста. Популярностью пользовались и горнолыжные трассы Закарпатья, Черногорский хребет, деревянные храмы, сельский туризм и другие наши предложения, представленные в ходе многочисленных презентаций интерес к закарпатского стенда был настолько велик, что порой очереди растягивались на десятки минут".

С целью как можно полнее представить целевому потребителю Межгорье как важную туристическую дестинацию, участие в работе делегации Украины принял также председатель Межгорской РГА Василий Худинец.

Традиционно в третий день выставки представители структурного подразделения ОГА по вопросам туризма проводили переговоры с туристическими операторами и агентами, туристическими ассоциациями, клубами и объединениями. Каждому из представленных на выставке туроператоров из Чехии, Польши, Венгрии вручены рабочие материалы с туристическими маршрутами, презентационными картами, календарем туристических событий и тому подобное. Также Д. Ман пригласил чешских коллег на презентовать свой туристический продукт и принять участие в выставке "Туревроцентр Закарпатья 2017".

Следует отметить, что Закарпатье туристическое презентуется на выставке "Regiontour" уже во второй раз. В планах на ближайшее время - участие в традиционной туристической выставке в Киеве (UITT) и Венгрии, которые состоятся в марте.

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В 2016-м на Закарпатье значительно увеличилось количество туристов



