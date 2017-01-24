Москаль рассказал, как Кремль пытается расшатать Закарпатье

26.01.2017 (13:49)

Нет на Закарпатье никакого сепаратизма и быть не может, - Москаль

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль рассказал о попытках России посеять смуту в западной части Украины и о том, как на самом деле обстоят дела с сепаратизмом в западной части страны.

Об этом Москаль рассказал в интервью ONLINE.UA.

Отвечая на вопрос, действительно ли он считает, что на Закарпатье нет угрозы сепаратизма, в то время как ряд СМИ пишут, что угроза существует, Москаль сказал: "Да ну! Это развернула Российская Федерация эту деятельность, и через какие-то подставные сайты печатают всякую ерунду".

"Потому что понимают, что не могут иначе расшатать ситуацию, потому что не имеют сил и имеют активное сопротивление власти. Вот они и пытаются расшатывать информационно, бросая различные фейки", — продолжил Москаль.

"Почему здесь (в Закарпатской области — Ред.)? Потому что здесь нет такой однородности населения, как во Львовской, Ивано-Франковской областях, где украинцы составляют 98,9%. Здесь есть, как они считают, их опора, русинство. Были здесь пару идиотов. Один уже в России сидит, расписывает всякие эти "сценарии". Других здесь судили, и они уже притихли", — рассказал Москаль.

По его словам, россияне пытаются расшатывать Закарпатскую область, так как население здесь многонациональное.

"Небольшая часть населения здесь себя не признает украинцами, признает себя русинами. Пожалуйста, делайте, изучайте русинское наречие, мы ж не против! Никто же не запрещает гуцулам изучать гуцульский, лемкам — лемковский или бойкам — бойковское наречие. Изучайте! Пишите на русинском языке стихи, читайте букварики, пойте свои песни! Мы не видим в этом проблемы", — продолжил Москаль.

"Пливе кача" — это старинная лемковская песня. Ее теперь исполняют почти на всех похоронах погибших в АТО. А она отсюда пошла, еще с тех пор, как Лемкивщина от Польши пошла через восточную Словакию и закончилась у нас двумя районами, Перечинским и Березнянским. И эта песня когда-то была в репертуаре Закарпатского народного хора. Ничего страшного здесь нет. Закарпатский народный хор поет и русинские песни", — говорит Закарпатский губернатор.

"Мы же все были русинами — все, кто были подданными Австро-Венгерской империи. Тогда так нас идентифицировали в империи. Затем прошла трансформация. Но те люди, которые выехали еще при Австро-Венгерской империи, эту трансформацию не прошли. Они за рубежом как писались русинами, так и пишутся. Они там создают свои организации и тому подобное", — объяснил Москаль.

По его словам, в Воеводине в Сербии есть русинский центр.

"У них там свое ТВ, много чиновников (это автономный край), свой университет, школы, радио... Мощно так они там представлены. И я попал с ними на эфир. И задал вопрос, на который они так и не смогли мне ответить. И в конце, когда уже не оставалось, что говорить, заявили, что я — "агент КГБ". Хотя я и напомнил им, что у нас КГБ ликвидировано еще в 1991 году", — рассказал Москаль.

Закарпатский губернатор вспомнил, как он спросил тогда у русинов на сербском ТВ: "Вы согласны с тем, что у каждого человека есть мать и отец?"

"Есть? Есть. Вот вы — чьи вы сыны и дочери? Австро-Венгерской империи? Чехословакии? Словакии? Сербии? Или Украины? Откуда вы? Вас ведь не аист принес! Кем вы себя идентифицируете? Ваши родители — кто? Какая страна является вашей родиной? Даже цыгане — и те признали (а историки — доказали), что они выходцы из Индии. Нет такой национальности, которая бы пришла из ниоткуда, а сегодня она и политически, и в таком, будем говорить, житейском плане, ушла в никуда", — продолжил Москаль.

"Так они и не смогли мне ответить. Сколько я их не спрашивал. А в конце сказали: не будем отвечать. Это — агент КГБ", — добавил губернатор.

"Так и здесь. Никакой здесь поддержки у них нет. Никакого сепаратизма нет. Явно нашим украинским СМИ немножко нужно смотреть, откуда это приходит. Сначала пойти здесь с людьми поговорить. Некоторые из журналистов уже приезжали с установкой, что на Закарпатье, мол, сепаратизм есть. А если нет, то его надо придумать. Они уже даже имели фамилии, с кем поговорить, и тому подобное", — продолжил Москаль.

"Поэтому еще раз конкретно заявляю: нет здесь никакого сепаратизма. И быть не может!", — резюмировал губернатор Закарпатья.

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На Закарпатье нет никаких "автономистских настроений"



