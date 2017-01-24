Ukraїner: Трущобы и дворцы Закарпатья (ВИДЕО)

26.01.2017 (18:31)

В Великом Березном одно из самых бедных поселений цыган

Рейтинг: 6

Турпроект "Ukraїner" опубликовал в сети очередной выпуск видеоблога о Закарпатье.В этой серии команда посетит одно из самых бедных поселений цыган - в Великом Березном и одновременно заедут в богатейшее румынское село Нижняя Апша.Потом прощаются с Траяном и отправятся в последнее путешествие этой экспедиции.Смотрите также: