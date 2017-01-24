Ukraїner: Трущобы и дворцы Закарпатья (ВИДЕО)

В Великом Березном одно из самых бедных поселений цыган
Турпроект "Ukraїner" опубликовал в сети очередной выпуск видеоблога о Закарпатье.
В этой серии команда посетит одно из самых бедных поселений цыган - в Великом Березном и одновременно заедут в богатейшее румынское село Нижняя Апша.
Потом прощаются с Траяном и отправятся в последнее путешествие этой экспедиции.
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