Мукачевец заступился за незнакомку, за что ему сломали челюсть

27.01.2017 (14:42)

Мукачевцу заступившемуся за девушку сломали челюсть

В Мукачево криминальная полиция задержала 26-летнего мукачевца, который повредил челюсть местному жителю. По данному факту начато следствие, подозреваемому за содеянное грозит уголовная ответственность.

Правоохранители установили, что 35-летний житель Мукачево в продуктовом магазине вступился за женщину, к которой приставали два человека. Тех возмутило поведение посетителей магазина, которые стояли в очереди, и поэтому на одну из женщин нападавшие стали кричать и даже бить. За потерпевшую вступился незнакомец, которого избили на выходе из магазина.

Пострадавший обратился за помощью к медикам и полицию. Врачи диагностировали у него перелом челюсти. Мужчина описал нападавшего, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские криминальнои полиции обнаружили и задержали 25-летнего мужчину, который избил мукачевца.

Мукачевские правоохранители по данному факту начали уголовное производство по признакам ч.1 ст.122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное средней тяжести телесное повреждение», наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет. Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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