Закарпатский фестиваль мясников в Гече превратили в ярмарку мясных изделий (ФОТО)

11.02.2017 (13:12)

Фестиваль мясников в Гече на Закарпатье

Фестиваль гентешей, который начался сегодня в Гече, уже много лет существовал как праздник представителей тяжелого, но очень важного для села, ремесла, проходит без неотъемлемой своей части.

Без того, что сделало его самым колоритным фестом Закарпатья, ради чего в Гечу, небольшое село на Береговщине, съезжались со всей Украины. Гентеши уже не демонстрировали свое мастерство, никто не соревновался в сноровке и скорости.

Члены жюри в разговоре признавались, что не знают, как оценивать команды, а их зарегистрировалось аж 15, - фактически на усмотрении судей осталась только кулинарная составляющая.

Фестиваль гентешей сегодня превратился в банальный конкурс производства мясных блюд.

В этом году фестиваль вообще был под угрозой срыва. Тем не менее, председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль стал на защиту фестиваля и организаторы решили его таки провести, но пообещали максимально исключить публичные убийства свиней.

-

Программа фестиваля мясников в Гече на Закарпатье



