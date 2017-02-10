Как проходит фестиваль "Ужгородская палачинта" (ФОТО)

11.02.2017 (17:45)

В Боздошском парке проходит фестиваль "Ужгородская палачинта"

Фестиваль «Ужгородская палачинта» сегодня в Боздошском парке приглашает посетителей на блины с самыми разнообразными начинками и вкусностями.

Кроме собственно палачинт, немало представлено мяса, с которым вскоре стоит «попрощаться», потому приближается пост, а также вина, сыра, меда и продуктов из него, сувениров и даже рыбы. Традиционно много продаж имеют благотворительную цель: закарпатское движение поддержки военных - «Медведи» и другие хенд-мэйдеры, продают свои изделия, домашние пирожные, проводят лотерею, чтобы собрать средства для нужд бойцов в зоне АТО, раненых, на лечение детей.

Много в парке и байкеров, приехавших на выходные отдохнуть в Ужгороде.

На фестивале предусмотрена и интересная развлекательная программа - веселые развлечения и конкурсы, спортивные соревнования и показательные выступления, будут аниматоры для детей, презентации и мастер-классы; дегустации, конкурс на самые вкусные блины с награждением победителей, фаер-шоу и сожжение чучела зимней Мары.

Интерес детей и взрослых вызывает и традиционный столб с сапогами, многие примеряет к нему свои силы, а один из смельчаков уже даже вылез и получил первую обувь, за что получил сразу несколько подарков от разных фирм.

На официальном открытии фестиваля приветствовал гостей заместитель городского головы Ужгорода Александр Билак. Он передал благодарность от городского головы Богдана Андриива организаторам за такое разнообразие представленных сладостей и насыщенную программу. Пожелал всем хорошего настроения и вкусных палачинта. Один из «вдохновителей» фестиваля, руководитель Закарпатской лиги КВН Сергей Денисенко, напомнил, что «Ужгородская палачинта» проводится уже восьмой раз и символизирует приход весны.

После короткого торжественного открытия началась концертная программа. Так, дымы над локацией фестиваля в парке сгущаются, запахи все соблазнительней, так и сегодня, и завтра стоит посетить вкусную и веселую «Ужгородскую палачинту».

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Программа фестиваля "Ужгородская палачинта"



