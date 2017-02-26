В Мукачево загоревшийся автобус оставил микрорайон без электричества (ФОТО)

01.03.2017 (09:31)

В Мукачево загорелся автобус с пассажирами

Сегодня, 1 марта, в Мукачево загорелся автобус "ПАЗ", над ним перегорели электрические провода и микрорайон остался без света.

Об этом сообщают жители города в сети Фейсбук.

"Мукачево. Водитель говорит, что был полный автобус людей. Загорелась проводка. Люди успели все выскочить. Жертв нет. Горел 5 минут, пока не приехали пожарные. Остался один скелет. Над ним перегорели электрические провода. Отключили свет в целом районе. Фен не работает от свечи. Кофе будет на газе, а не на песке и солнце черные тучи закрыли. Хорошо, что никого в автобусе не было", - написала Галина Кравец в соцсети.

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