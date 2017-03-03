В Мукачево жена всадила любимому нож в сонную артерию

04.03.2017 (11:29)

В Мукачево женщина порезала своего супруга

46-летняя мукачевка во время ссоры ударила своего 48-летнего мужа ножом в ногу. Потерпевший находится в больнице, у него повреждена сонная артерия. По факту причинения тяжких телесных повреждений полиция начала уголовное производство.

Вчера ночью в участок Мукачево обратился местный житель и сообщил о том, что его сын получил ножевое ранение.

Виездом следственно-оперативной группы Мукачевского отдела полиции на место происшествия было установлено, что между супругами возникла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и ударила им мужа в ногу.

Женщина пояснила правоохранителям, что мужчина пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к ней. В ходе ссоры она не удержалась и схватила нож...

Пострадавший был госпитализирован в Мукачевскую ЦРБ. Медики диагностировали у 48-летнего мужчины колото-резаную рану правой ноги с повреждением сонной артерии.

По данному факту полиция начала уголовное производство по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Расследование продолжается.

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