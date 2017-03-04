При Новой полиции на Закарпатье процветает воровство, - Москаль

06.03.2017 (14:40)

Работа Новой полиции на Закарпатье не эффективна

– За три месяца подготовки нового патрульного полицейского невозможно научить задерживать киллеров, обезвредить бандформирования, раскрывать заказные убийства или другие тяжкие преступления, – заявляет Геннадий Москаль.

– Таких профессиональных знаний они никогда не будут иметь, и от них никто не требует. Однако раскрыть кражу бициглив (велосипеда) или поймать квартирного вора патрульные полицейские не то, что могут, а обязаны, - подчеркнул глава Закарпатской ОГА.

На Закарпатье Новая патрульная полиция с 2016 года отвечает за охрану общественного порядка в Ужгороде и Мукачево, поэтому привожу здесь сравнительную статистику, которая указывает на эффективность ее работы.

Если в течение 2015 года (еще до создания Новой патрульной полиции) в Ужгороде было похищено 173 бициглей, то в 2016 – аж 256 (то есть на 48% больше). Похожая картина и в Мукачево: в 2015-м – 64 угонов бициглей, а в 2016-м – 89, что на 39 процентов больше.

Так же резко увеличилось количество квартирных краж. В 2015 году в Ужгороде было совершено 75 квартирных краж, а в 2016-м – 120 (плюс 60 процентов). В Мукачево в 2015-м совершено 78 квартирных краж, а в 2016-м – 96 (рост на 23 %). Я понимаю, что отснять на видео и выставить в Youtube неправильно припаркованную машину какого-то начальника, что сел пьяным за руль, благосклонно воспринимается интернет-сообществом. Но это не может быть показателем эффективности правоохранительного органа, настоящий показатель – это снижение преступности и спокойствие на улицах и в домах. А с этим у Новой патрульной полиции полный провал.

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