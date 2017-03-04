Закарпатец развлекался стреляя из пистолета по окнам жителей Рахова

07.03.2017 (10:54)

В Закарпатье полиция задержала хулигана с оружием

19-летний парень совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета по домам жителей города. Сотрудники полиции задержали преступника и изъяли у него оружие. Сейчас ему уже объявлено о подозрении в совершении данного преступления.

К работникам полиции Рахова обратились местные жители и сообщили, что кто-то неизвестным предметом повредил их здания – во всех случаях это были окна.

Полицейские проведя необходимые оперативные мероприятия задержали преступника, который причастен к указанным событиям. Выяснилось, что для своих правонарушений 19-летний парень использовал пневматический пистолет – именно с него он осуществлял выстрелы по домам раховчан. На счастье пострадавших от его хулиганских действий не имеет. В общем правонарушитель выстрелил по трем частных домах и дважды по местному общежитию. Правоохранителям при задержании парень пояснил, что таким образом хотел испытать оружие, которое ему, по его словам, передал знакомый.

По данному факту следователи проводят досудебное расследование. Изъятое оружие направлено для проведения экспертизы. Действия задержанного квалифицируют по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Сейчас последнему уже объявлено о подозрении в совершении данного преступления. За такого рода действия предусмотрена ответственность в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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