На Закарпатской таможне конфисковали "КИА" с поддельными документами

07.03.2017 (13:18)

Закарпатские таможенники конфисковали "KIA SORENTO"

Автомобиль «KIA SORENTO» с регистрационным номером Чешской Республики под управлением гражданина Украины заехал на таможенный пост «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС.

Формой прохождения таможенного контроля гражданин избрал «зеленый коридор», к таможенному оформлению представил свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на право пользования автомобилем заверенное нотариусом с м. Чешские Броды и паспорт.

При изучении документов, предоставленных для таможенного контроля у работников таможни возникли сомнения относительно подлинности доверенности. Учитывая результаты анализа рисков, было принято решение о его проверке. Поэтому работники таможни направили письмо нотариусу в г. Чешские Броды, который ответил, что документ поддельный.

В своем объяснении гражданин Украины указал, что доверенность на пользование автомобилем он получил от гражданина в Чешской Республике; лично у нотариуса не был и никаких документов не подписывал.

Стоимость автомобиля «KIA SORENTO составляет 2 950 евро.

Таким образом гражданин Украины переместил через таможенную границу Украины легковой автомобиль с представления таможенному органу, как основания для его перемещения поддельных документов.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.

-

На КПП "Ужгород" конфисковали "Мерседес" с ложными данными о стоимости (ФОТО)



