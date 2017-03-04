На Закарпатской таможне конфисковали "КИА" с поддельными документами

|Закарпатские таможенники конфисковали "KIA SORENTO"
Автомобиль «KIA SORENTO» с регистрационным номером Чешской Республики под управлением гражданина Украины заехал на таможенный пост «Лужанка» Закарпатской таможни ГФС.
Формой прохождения таможенного контроля гражданин избрал «зеленый коридор», к таможенному оформлению представил свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на право пользования автомобилем заверенное нотариусом с м. Чешские Броды и паспорт.
При изучении документов, предоставленных для таможенного контроля у работников таможни возникли сомнения относительно подлинности доверенности. Учитывая результаты анализа рисков, было принято решение о его проверке. Поэтому работники таможни направили письмо нотариусу в г. Чешские Броды, который ответил, что документ поддельный.
В своем объяснении гражданин Украины указал, что доверенность на пользование автомобилем он получил от гражданина в Чешской Республике; лично у нотариуса не был и никаких документов не подписывал.
Стоимость автомобиля «KIA SORENTO составляет 2 950 евро.
Таким образом гражданин Украины переместил через таможенную границу Украины легковой автомобиль с представления таможенному органу, как основания для его перемещения поддельных документов.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренного статьей частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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