В Мукачево женщина защищаясь всадила нож в грудь бывшему мужу

08.03.2017 (12:26)

Мукачевка дважды ударила ножом пьяного экс-мужа

41-летняя мукачевка во время ссоры ударила ножом в грудь своего бывшего мужа, который бил их с дочкой. Тот оказался в больнице. По факту покушения на убийство полиция начала уголовное производство, обстоятельства бытового конфликта выясняют следователи.

Сегодня в полночь в полицию Мукачево поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним каретой скорой помощи доставлен 41-летнего жителя Мукачевского района с ножевым ранением грудной клетки. В больницу прибыла следственно-оперативная группа.

Как установили сотрудники полиции Мукачева, ножевое ранение потерпевшему нанесла его бывшая жена. Как рассказала женщина, ее бывший муж, с которым они расстались еще в 2011 году, пришел вечером к ней домой в состоянии алкогольного опьянения и затеял ссору. Дальше стал бить на кухне экс-жену и их 7-летнюю дочь, не выпуская их из кухни. От безысходности женщина схватила кухонный нож и дважды ударил им в грудь и живот своего обидчика...

По данному факту полиция начала уголовное производство по ст.15, ст.115 Уголовного кодекса Украины (Покушение на умышленное убийство). Решается вопрос об избрании фигурантке дела меры пресечения. К слову, женщина имеет на иждивении трех детей и маму-инвалида...

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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