Полицейские в Мукачево устроили погоню за пьяным водителем (ФОТО)

|В Мукачево патрульные гонялись за пьяным нарушителем ПДД
Сегодня, около четырех утра на улице Мира в Мукачево, полицейские заметили автомобиль "Toyota Corolla", водитель которой во время движения нарушил ПДД.
Полицейские попытались остановить авто, но на красные маячки и звуковую сирену водитель не реагировал, а наоборот только увеличил скорость и начал убегать.
Заручившись поддержкой других экипажей патрульных путем блокирования остановили автомобиль, где обнаружили двух мужчин с явными признаками алкогольного опьянения. Тест на драгер оказался положительным. Как удалось выяснить нетрезвого водителя допустил к управлению пассажир, зная предварительно о состоянии мужчины. На мужчин составили все соответствующие материалы, которые впоследствии направят в суд.
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В Мукачево пьяный водитель убегая от полиции врезался в дерево (ФОТО)
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