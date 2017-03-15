ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Цыганская свадьба в Мукачево: Позолоченное платье, элитные авто (ВИДЕО)

15.03.2017 (10:41)
Цыгане устроили роскошную свадьбу в Мукачево
Цыгане устроили роскошную свадьбу в Мукачево
В соцсети опубликовали видео роскошной цыганской свадьбы трех цыганских пар, которую отгуляли в одном из ресторанов Мукачева. В свадебном зале насчитывалось сотни гостей, зал был переполнен.
Праздновали цыганские мажоры в Мукачевском ресторане Eventum Hall.
На видео видно, что одежда невесты и обувь позолоченные. Позолочен также и телефон жениха. Женятся сразу три цыганские пары, которые сидят за одним свадебным столом.
Гостей угощают фруктами, шашлыками и свининой, которую готовят на гриле.
Впечатляет автопарк свадебных авто: в свадебном кортеже исключительно автомобил пермиум класса - элитные Audi и Mercedes-Benz.
Сами же новобрачные и гости не из города над Латорицей, а, вероятно, из далекого закарпатского села, что находится вблизи румынской границы.

Смотрите также: Свадьба цыган в Словакии - невесту засыпали купюрами в 500 евро и золотом (ФОТО, ВИДЕО)




Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору