На Закарпатье открылся новый завод по производству асфальта (ВИДЕО)

18.03.2017 (09:14)

В Мукачево начал работу новый мощный асфальтобетонный завод

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Теперь на Закарпатье дороги смогут иметь гораздо лучшее качество, чем ранее. ООО «Спецавтоинвест «Закарпатье», что на улице Пряшевской в Мукачево, заработало на полную мощность.Новый завод выпускает машину асфальто-бетонной смеси за 15 минут или 160 тонн в час. Для сравнения - рядом расположен старый завод, который производит столько же за сутки.Увидеть результаты работы асфальтобетонного завода можно на улице Пряшевськой в Мукачево, которую заасфальтировали в прошлом году, и улице Ивана Франко в Хусте.Стоит добавить: завод европейского уровня, которому нет аналогов на Закарпатье, а в Украине их всего несколько, создан по отечественной технологии в городе Кременчуг.Чтобы установить промышленный гигант в Мукачево, составляющие доставили 20-ю вагонами по железной дороге в разобранном виде и собирали как конструктор ЛЕГО.Руководит установкой оператор, ведь вся система автоматизирована.Уникальное предприятие не только экологичностью, но и качеством. 10 специализированных автомобилей для транспортировки асфальтно-бетонной смеси и 6 - для щебеночной продукции - такой парк машин в составе предприятия.Всего на предприятии работает 40 человек, но до конца этого года планируют увеличивать штат. Завод обеспечит все составляющие для качественного покрытия дорог. Учитывая состояние автодорог области, не могли не спросить, станут европейскими дороги края в ближайшее время.