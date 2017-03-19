В Закарпатье полиция изъяла авто-двойник и поддельные права

20.03.2017 (14:09)

По обоим фактам продолжаются проверки

В эти выходные сотрудники полиции изъяли у мукачевца автомобиль-двойник, а у жителя с.Березинки – водительское удостоверение с явными признаками подделки. По обоим фактам продолжаются проверки.

Вчера, 19 марта, в м.Мукачево работники полиции остановили автомобиль «Audi A-6», за рулем которого находился 34-летний местный житель. Во время проверки транспортного средства с помощью автоматизированной базы правоохранители обнаружили расхождения, то есть данные указанные в техническом паспорте автомобиля не соответствовали действительности.

Того же дня сотрудники участка остановили автомобиль «ВАЗ 2109», за рулем которого находился 42-летний житель с.Березинки. В ходе проверки водительского удостоверения у правоохранителей возникло сомнение относительно его происхождения, ведь бланк имеет явные признаки подделки.

Сведения о оба события внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительная квалификация – ч.1 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов). Автомобиль мукачевца доставлено на спецплощадку полиции, а от водителя ВАЗа изъято водительское удостоверение для направления его на исследование. Сейчас продолжаются проверки.

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