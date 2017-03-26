Найдено авто преступников, расстрелявших дом экс-прокурора из гранатомета (ФОТО)

28.03.2017 (08:02)

Авто было подожжено и полностью сгорело

Наконец нашли автомобиль на котором скрылись мстители - гроза прокуроров. Автомобиль марки Volkswagen Passat был найден в районе улицы Герцена в Виноградове, под лесом. Авто было подожжено и полностью сгорело, а также был предварительно вырезан номер кузова.

О том, что преступление тщательно готовилось, свидетельствует и невозможность идентифицировать детальное происхождения оружия. На РПГ-18 ("Муха"), найденном полицией возле места преступления, также "сбитый" номер.

Все пути отхода они знали хорошо и кто-то их подобрал на нормальной машине. Получается, что по дому Кайла стреляли кто-то из своих, то есть из людей в погонах, достаточно профессионально замели следы. Единственное с точностью у них проблема не смогли попасть в окно.

Как сообщал UA-Reporter.com, вчера в 5 часов утра, Из гранотомета обстреляли дом экс-прокурора Закарпатья



