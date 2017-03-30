В Мукачевском горсовете сидит сборище сторонников коммунистической идеологии, - Москаль

31.03.2017 (13:37)

Москаль "додекоммунизировал" Мукачево

Мукачевская мэрия тайно заблокировала переименование прокоммунистических улиц в честь Героев Украины, придумав «большое общественное возмущение жителей города».

В апреле 2016 года Геннадий Москаль, выполняя закон «о декоммунизации», переименовал своим распоряжением ряд прокоммунистических улиц в населенных пунктах Закарпатья. В частности, в Мукачево ул. Я.Галана была переименована в честь Степана Бандеры (для справки: Ярослав Галан – украинский советский писатель, автор пресловутого памфлета «Плюю на папу», компартийный активист, который называл национально-освободительную борьбу украинского народа «желто-голубым марионеточным балаганом»). Ул. И. Туряницы в Мукачево распоряжением Г.Москаля переименована в честь Романа Шухевича (для справки: Иван Туряница с 1946 по 1948 год – первый секретарь Закарпатского обкома КП(б)У, член ЦК Компартии Украины).

– Мне пришлось лично переименовывать прокоммунистические топонимы на Закарпатье, поскольку органы местного самоуправления, в том числе Мукачевский горсовет, отказались делать это в отведенный законом срок, – подчеркивает Г.Москаль. – Но на днях я с удивлением узнал, что мое распоряжение о переименовании двух улиц в Мукачево не исполнено, имена Степана Бандеры и Романа Шухевича не внесены в Национальные информационные системы, а остались старые, прокоммунистические – Галана и Туряницы (таблички до сих пор висят на фасадах домов – см. фото ниже).

Основанием для этого стало письмо Мукачевского горсовета в Закарпатскую филиал Национальных информационных систем от 12.05.2016 г., в котором говорится, что переименование улиц С.Бандеры и Г.Шухевича «...вызвало большое общественное возмущение жителей города, что привело к многочисленным обращениям в исполнительный комитет Мукачевского городского совета» (см. документ внизу). Ответственно заявляю, что это полная выдумка, никакого «большого общественного возмущения» в Мукачево не было, поскольку оно неизбежно стало бы известным широкой публике. И Степан Бандера, и Роман Шухевич погибли за Украину, в свое время оба они были посмертно удостоены высоких государственных наград – Героев Украины. Роман Шухевич имеет непосредственное отношение к Закарпатью – он был активным деятелем и защитником Карпатской Украины в 1939 году. Кстати, другим моим распоряжением в поселке Межгорье одна из прокоммунистических улиц также переименована в честь Г.Шухевича, что не вызвало «большое общественное возмущение», а одобрение местных жителей. Тот факт, что мукачевская власть тайно решила обойти мое распоряжение и оставила прокоммунистические названия, за которые законом «о декоммунизации» предусмотрена уголовная ответственность, свидетельствует – в Мукачевском горсовете сидят не патриоты Украины, а сборище сторонников коммунистической идеологии. Главное то, что подобный случай – не первый. В начале марта этого года Мукачевский горсовет единственная в области отказалась использовать уже изготовленную наружную социальную рекламу к годовщине Карпатской Украины.

Напоминаю, что распоряжение председателя ОГА, обязательное для исполнения на территории области и может быть отменено только Президентом Украины или окружным административным судом. В Закарпатской филиалы Национальных информационных систем не было никаких правовых оснований учитывать письмо Мукачевского горсовета с вымышленным «большим общественным возмущением жителей города». По нашему настоянию новые названия внесены в Словарей Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, поэтому с 28 марта в Мукачево появились улицы Степана Бандеры и Романа Шухевича (см. документ ниже). 30 июня этого года исполнится 110 лет со дня рождения защитника Карпатской Украины Романа Шухевича. Мы торжественно отметим эту дату на улице Романа Шухевича в Мукачево и докажем, что в этом городе живут настоящие патриоты, а не кучка ретроградов, которые представляют городскую власть в мэрии.

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