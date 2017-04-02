Закарпатская полиция провела тактические учения (ВИДЕО, ФОТО)

06.04.2017 (09:34)

В Закарпатье полицейские провели тактико-специальные учения

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Закарпатская полиция провела тактико-специальные учения личного состава обучение по тактике действий во время массовых мероприятий, в которых приняли участие около четырех сотен правоохранителей со всей области.На спецполегоне «Шипка» возле Мукачево закарпатская полиция провела тактико-специальные учения для нескольких сотен правоохранителей со всей области. Кроме сотрудников Главного управления Национальной полиции в улучшение навыков защиты граждан во время массовых мероприятий присоединились военнослужащие Национальной гвардии Украины, работники управления ГСЧС края. С Ужгорода в Мукачево прибыла колонна боевой техники, которую сопровождали дорогой наряды патрульной полиции области. Всего в учениях приняло участие около четырех сотен правоохранителей.В течение дня бойцы батальона оперативного реагирования ГУНП области и сводного отряда закарпатской полиции упражнялись в стрельбе из автомата, совершенствовали приемы физической защиты и владения спецсредствами. Далее была смоделирована ситуация массовых беспорядков, в ходе которых правоохранители утихомиривали и задерживали лиц, которые несли угрозу другим участникам массовых мероприятий.Командир батальона оперативного реагирования ГУНП в Закарпатской области полковник полиции Роман Ус подчеркнул, что этими учениями в первую очередь была проведена проверка способности боевой техники на проведение почти 200-километрового марша. Также было проведено слаживание подразделений, которые входят в состав батальона оперативного реагирования и сводного отряда полиции. Отрабатывались тактические, специальные приемы, элементы стрельбы в движении, выполнение определенных огневых упражнений.Такими учениями руководство полиции стремится достичь максимального боевого слаживания нашего подразделения во время выполнения поставленных задач. Все эти действия полиции направлены на защиту прав и свобод граждан.