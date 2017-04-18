Появились зрелищные фото главной сцены Евровидения-2017 (ФОТО)

|Главная сцена Евровидения-2017 полностью готова
Строительство главной сцены Евровидения-2017 полностью завершено. Уже сегодня, 20 апреля, на ней проведут первые технические репетиции статистов.
Вся конструкция сцены – практически сплошной экран, даже пол. Только длина кабелей составляет более 180 километров, а размер сцены около 750 квадратных метров.
Высота сцены для Евровидения 14 метров, ширина – 70, а глубина – 28. Площадь для выступлений – 350 квадратных метров. А вес почти 30 тонн.
"Невероятное сочетание светодиодных экранов, прожекторов, управляемых приборов. И в центре этой конструкции будет падать и подниматься камера, которая позволит получить взгляд сверху", – рассказал менеджер по телепроизводству Роман Керик.
Немецкий дизайнер Флориан Видер, который и планировал сцену, объяснил, что она будет символизировать Украину, как центр Єрропи. Именно поэтому была выбрана форма круга.
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