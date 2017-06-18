Крупный пожар в центре Киева на Крещатике (ВИДЕО, ФОТО)

20.06.2017 (17:50)

В Киеве на Крещатике масштабный пожар

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В Киеве в старинном здании на улице Крещатик, 40 начался пожар. Пожару в центре Киева присвоен высокий уровень опасности в связи с возможностью распространения огня на жилой сектор.Об этом журналистам на месте происшествия сообщила пресс-секретарь ГУ ДСНС в Киеве Светлана Водолага."Это здание старое, там деревянные перекрытия. Огонь быстро распространяется... Сейчас главная задача не допустить распространения огня на жилой сектор", - сказала С.Водолага.По ее словам, сообщение о возникновении пожара в ДСНС поступило в 17:03 по адресу ул.Крещатик 40/1."По прибытию на место первых спасательных подразделений, сразу был предоставлен повышенный уровень вызова, поэтому дополнительно были привлечении силы и средства", - сказала С.Водолага.Она отметила, что пока неизвестно, что вызвало пожар. По ее словам, когда спасатели прибыли на пожар, огнем был охвачен полностью крышу дома.По словам С.Водолаги, на данный момент информация о пострадавших и погибших нет, на месте работают 18 единиц техники.Площадь пожара около тысячи квадратных метров, "но существует угроза распространения огня еще".Она добавила, что дома в центре старые, и имеют деревянные перекрытия, и огонь может быстро распространяться."Тушение пожара мешает баннер, которым закрыт второй, третий этажи и крышу здания", - отметила онаПока что огонь пока не перекинулся на первый этаж дома.