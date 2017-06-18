Крупный пожар в центре Киева на Крещатике (ВИДЕО, ФОТО)

|В Киеве на Крещатике масштабный пожар
В Киеве в старинном здании на улице Крещатик, 40 начался пожар. Пожару в центре Киева присвоен высокий уровень опасности в связи с возможностью распространения огня на жилой сектор.
Об этом журналистам на месте происшествия сообщила пресс-секретарь ГУ ДСНС в Киеве Светлана Водолага.
"Это здание старое, там деревянные перекрытия. Огонь быстро распространяется... Сейчас главная задача не допустить распространения огня на жилой сектор", - сказала С.Водолага.
По ее словам, сообщение о возникновении пожара в ДСНС поступило в 17:03 по адресу ул.Крещатик 40/1.
"По прибытию на место первых спасательных подразделений, сразу был предоставлен повышенный уровень вызова, поэтому дополнительно были привлечении силы и средства", - сказала С.Водолага.
Она отметила, что пока неизвестно, что вызвало пожар. По ее словам, когда спасатели прибыли на пожар, огнем был охвачен полностью крышу дома.
По словам С.Водолаги, на данный момент информация о пострадавших и погибших нет, на месте работают 18 единиц техники.
Площадь пожара около тысячи квадратных метров, "но существует угроза распространения огня еще".
Она добавила, что дома в центре старые, и имеют деревянные перекрытия, и огонь может быстро распространяться.
"Тушение пожара мешает баннер, которым закрыт второй, третий этажи и крышу здания", - отметила она
Пока что огонь пока не перекинулся на первый этаж дома.
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