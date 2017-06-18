Пьяный АТОшник бросил гранату в сослуживцев, один военный погиб

|В зоне АТО ссора военных привела к трагедии: один погиб, трое ранены
20 июня на месте дислокации одной из воинских частей ВСУ в районе с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области взорвалась граната.
Об этом сообщает "Обозреватель".
По его информации, ЧП произошло около двух часов ночи.
Четверо военнослужащих распивали спиртные напитки - завязалась ссора. 40-летний военный бросил на пол гранату РГД-5.
В результате взрыва погиб 35-летний солдат, а трое (среди них и "зачинщик") получили осколочные ранения.
Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.
По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).
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