Пьяный АТОшник бросил гранату в сослуживцев, один военный погиб

21.06.2017 (19:30)

В зоне АТО ссора военных привела к трагедии: один погиб, трое ранены

20 июня на месте дислокации одной из воинских частей ВСУ в районе с. Новомихайловка Марьинского района Донецкой области взорвалась граната.

Об этом сообщает "Обозреватель".

По его информации, ЧП произошло около двух часов ночи.

Четверо военнослужащих распивали спиртные напитки - завязалась ссора. 40-летний военный бросил на пол гранату РГД-5.

В результате взрыва погиб 35-летний солдат, а трое (среди них и "зачинщик") получили осколочные ранения.

Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

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